Шилов о сухом матче за «Питтсбург»: «Здорово оказаться в новой команде. Проделанная работа окупилась – я чувствовал уверенность и понимал, что играю надежно»

Артур Шилов прокомментировал сухой матч в первой игре сезона в НХЛ.

«Питтсбург» победил «Рейнджерс » (3:0) в матче регулярного чемпионата. Латвийский вратарь, летом перешедший из «Ванкувера», отразил все 25 бросков в створ ворот.

«Здорово оказаться в новой команде. Думаю, у нас уже сложилось хорошее взаимопонимание с ребятами. Играть очень приятно, а побеждать на выезде – еще лучше.

Проделанная работа окупилась. Я чувствовал уверенность, понимал, что играю надежно, и просто продолжал в том же духе», – сказал голкипер «Питтсбурга » Артур Шилов .

Шилов – 2-й вратарь в истории «Питтсбурга» с шатаутом при дебюте за клуб в НХЛ. Он отразил 25 бросков «Рейнджерс» и стал 1-й звездой матча