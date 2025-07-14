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«Питтсбург» выменял вратаря Шилова (MVP плей-офф АХЛ) у «Ванкувера», отдав Стиллмана и драфт-пик 4-го раунда

«Питтсбург» выменял вратаря Артура Шилова у «Ванкувера».

«Кэнакс» получили в сделке форварда Чейза Стиллмана и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2027. 

В минувшем сезоне 24-летний латвийский голкипер провел 10 матчей за канадский клуб в регулярном чемпионате НХЛ – 2 победы, 86,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,65. 

В регулярке АХЛ за «Эбботсфорд» – 21 матч, 14 побед, 90,8%, 2,41. В победном для младших «Кэнакс» плей-офф – 24 игры, 16 побед, 93,1%, 2,01. Он был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Колдера. 

Всего в регулярках НХЛ у Шилова 19 игр. Кроме того, в 2024 году он сыграл 10 матчей в розыгрыше Кубка Стэнли.

В следующем сезоне у вратаря действует односторонний контракт с кэпхитом 850 тысяч долларов. 

У 22-летнего Стиллмана будет действовать последний год контракта новичка. В НХЛ он пока не играл. В «Питтсбург» игрок перешел по ходу прошлого сезона из системы «Нью-Джерси» в сделке с участием форварда Коди Глэсса. 

В прошлом сезоне сын экс-игрока НХЛ Кори Стиллмана провел 65 матчей в АХЛ и набрал 12 (4+8) очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Питтсбурга»
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