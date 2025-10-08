Шилов с шатаутом, Нечас с дублем и Йеспер Боквист с победной шайбой – звезды первого игрового дня в новом сезоне НХЛ
Артур Шилов, Мартин Нечас и Йеспер Боквист – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги первого дня регулярного чемпионата-2025/26.
Третья звезда – форвард «Флориды» Йеспер Боквист, забросивший победную шайбу в матче с «Чикаго» (3:2).
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Мартин Нечас с дублем в ворота «Лос-Анджелеса» (4:1).
Первая звезда – вратарь «Питтсбурга» Артур Шилов, сыгравший на ноль против «Рейнджерс» (3:0, 25 отраженных бросков) в дебютном матче за команду.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости