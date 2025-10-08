Кросби о 3:0 с «Рейнджерс»: «Молодежь привносит энергию, которая может помочь «Питтсбургу». Чем больше мы играем, тем лучше будем себя проявлять, надеюсь»

Сидни Кросби прокомментировал победу «Питтсбурга» над «Рейнджерс».

«Пингвинс» оказались сильнее (3:0) в первой игре регулярного чемпионата НХЛ. В лиге дебютировали 18-летний Бенжамин Киндел и 19-летний Харрисон Брунике .

«Стоит сказать об энергии, которую привносит молодежь. Я помню, как был одним из самых юных в команде и старался ее передать: нынешние ребята делают это с тех пор, как пришли. Это действительно важно и может нам помочь.

Нам просто нужно продолжать совершенствоваться. Чем больше мы играем, тем, надеюсь, лучше будем себя проявлять.

В первой игре мы отлично справились, сосредоточившись на деталях. Когда возникали проблемы, мы старались помогать друг другу и в итоге сделали несколько важных сэйвов», – сказал капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби .