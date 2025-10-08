Овечкин о молодых игроках «Вашингтона»: «Когда я приехал сюда мальчишкой, опытные ребята помогали мне. Я сделаю то же самое и покажу, на что способен»

Александр Овечкин заявил, что постарается помочь молодым игрокам «Вашингтона».

«Кэпиталс» начнут регулярный чемпионат в ночь с 8 на 9 октября игрой против «Бостона». Для Овечкина это будет 21-й сезон в НХЛ.

«Помню, когда я был мальчишкой и приехал в «Вашингтон», там было много опытных ребят, которые мне помогали.

Поэтому я собираюсь сделать то же самое: постараюсь выложиться по полной на льду и за его пределами и показать им, на что я способен.

Прошлый сезон был для нас потрясающим, многие молодые ребята получили опыт игры в плей-офф.

Главное – нам должна сопутствовать удача, если все будут здоровы, то все будет хорошо», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин .

