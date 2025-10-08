Овечкин о молодых игроках «Вашингтона»: «Когда я приехал сюда мальчишкой, опытные ребята помогали мне. Я сделаю то же самое и покажу, на что способен»
Александр Овечкин заявил, что постарается помочь молодым игрокам «Вашингтона».
«Кэпиталс» начнут регулярный чемпионат в ночь с 8 на 9 октября игрой против «Бостона». Для Овечкина это будет 21-й сезон в НХЛ.
«Помню, когда я был мальчишкой и приехал в «Вашингтон», там было много опытных ребят, которые мне помогали.
Поэтому я собираюсь сделать то же самое: постараюсь выложиться по полной на льду и за его пределами и показать им, на что я способен.
Прошлый сезон был для нас потрясающим, многие молодые ребята получили опыт игры в плей-офф.
Главное – нам должна сопутствовать удача, если все будут здоровы, то все будет хорошо», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
