Овечкин о 21-м сезоне в НХЛ: «Становится все сложнее, ведь мне уже 40 лет. Но я все еще получаю удовольствие от хоккея. Отметка 900 голов – это очень интересно, большое число»
«Мне по-прежнему нравится каждый день приходить на каток, веселиться, общаться с ребятами, тренерами и персоналом. Я просто наслаждаюсь всем.
Конечно, становится все сложнее и сложнее, ведь мне уже 40 лет. Иногда тело дает об этом знать. Но, слава богу, я довольно хорошо себя чувствую и готов к новому сезону. Я в предвкушении. Я все еще люблю игру и – самое главное – все еще получаю удовольствие от хоккея.
Думаю, 1500 игр – это важный рубеж, но есть отметка 900 голов, до которой никто еще не дотягивался. Это очень интересно, большое число», – сказал капитан «Вашингтона».
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (897).
«Вашингтон» выложил видео в честь 20-летия дебюта Овечкина в НХЛ. Тогда форвард сделал дубль с «Коламбусом»