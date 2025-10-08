Овечкин о 21-м сезоне в НХЛ: «Становится все сложнее, ведь мне уже 40 лет. Но я все еще получаю удовольствие от хоккея. Отметка 900 голов – это очень интересно, большое число»

Александр Овечкин поделился ожиданиями от своего 21-го сезона в НХЛ.

«Мне по-прежнему нравится каждый день приходить на каток, веселиться, общаться с ребятами, тренерами и персоналом. Я просто наслаждаюсь всем.

Конечно, становится все сложнее и сложнее, ведь мне уже 40 лет. Иногда тело дает об этом знать. Но, слава богу, я довольно хорошо себя чувствую и готов к новому сезону. Я в предвкушении. Я все еще люблю игру и – самое главное – все еще получаю удовольствие от хоккея.

Думаю, 1500 игр – это важный рубеж, но есть отметка 900 голов, до которой никто еще не дотягивался. Это очень интересно, большое число», – сказал капитан «Вашингтона».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (897).

«Вашингтон» выложил видео в честь 20-летия дебюта Овечкина в НХЛ. Тогда форвард сделал дубль с «Коламбусом»