Жамнов о 3:0 с «Шанхаем»: «У «Спартака» столько моментов, забивать надо больше. У нас волнообразные скачки: один матч играем, потом проседаем»

Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Шанхаем» в Fonbet КХЛ.

«Спартак » дома победил китайский клуб со счетом 3:0. В воскресенье красно-белые уступили «Металлургу» (2:6).

– Понравилось, как игроки отреагировали на последнее поражение, вышли заряженными. Если брать матч в целом, то играли неплохо. Единственное – не понравилось начало третьего периода, когда потеряли концентрацию и плотность.

Неплохо сыграли в обороне, в том числе вратарь. Но забивать надо побольше, раз создаем столько моментов. Реализация хромает. Это нервозность, хоккеисты пытаются сделать то, что не умеют. Нужно упростить игру.

– Важно, что не пропустили?

– Да это только одна игра, главное, чтобы это перешло на следующий матч. А то у нас волнообразные скачки: один матч играем, а потом проседаем. Наша задача – идти постепенно и правильно, – сказал главный тренер «Спартака».