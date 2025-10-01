  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов о 6:3 с «Трактором»: «У «Спартака» есть проблески, ребята правильно восприняли критику. Настрой и самоотдача – одни из главных факторов»
1

Жамнов о 6:3 с «Трактором»: «У «Спартака» есть проблески, ребята правильно восприняли критику. Настрой и самоотдача – одни из главных факторов»

Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Трактором» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Спартак» одержал победу в домашнем матче со счетом 6:3. 

– Что получилось в этой игре по сравнению с прошлым матчем?

– Настрой и самоотдача – одни из главных факторов. Ребята молодцы, правильно восприняли критику. Главное, что я видел, – желание. Будем стараться, чтобы так было каждую игру.

– На старте сезона вы видите от команды то, что хотели?

– В отдельных играх есть проблески, но целостности того, что я хочу видеть как главный тренер, нет. Мы работаем, моменты появляются, но исчезают.

– В среду у вас день рождения, как проведёте этот день?

– С семьей. Больших банкетов не будет, певцов и артистов тоже, так что не переживайте.

– Игроки что‑то дарят?

– В среду посмотрим.

– А в прошлом году как было?

– Игру проиграли, но я злопамятный, послезавтра им отвечу.

– Ощущается дефицит центров с потерей Морозова?

– Гера Рубцов взял на себя лидерские обязанности, Мальцев, Ружичка и Тодд могут играть в центре. Плюс Локхарт, Усманов, Лукьянцев, есть ребята в «Химике», поэтому не вижу в этом больших проблем. Но ясно, что Морозов – большая потеря, но мы уже ничего не можем сделать, – сказал главный тренер «Спартака». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoДаниэль Усманов
logoМатч ТВ
logoМихаил Мальцев
logoГерман Рубцов
logoТрактор
logoИван Морозов
logoНэйтан Тодд
logoЛюк Локхарт
logoСпартак
logoКХЛ
logoАдам Ружичка
logoСергей Лукьянцев
logoАлексей Жамнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гру о 3:6 от «Спартака»: «Разочарован, «Трактор» не заслужил победу. У Ливо много хороших эпизодов, не ждал, что он сразу забросит 49 шайб»
4вчера, 20:13
«Спартак» обыграл «Трактор» – 6:3. У Порядина 2+2, Коростелев сделал дубль, у Ружички и Рубцова по голу и ассисту
8вчера, 19:01
Форвард «Спартака» Мальцев о Галлане: «Прикольно, что такой тренер приехал в КХЛ. Я уже не молодой, поэтому спокойно к этому отношусь»
вчера, 10:04
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Флоридой», «Колорадо» против «Вегаса», «Миннесота» встретится с «Виннипегом»
1вчера, 23:35
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
вчера, 22:30Спецпроект
Якупов перенес операцию в Германии. Форвард «Авангарда» вернется на лед через месяц (Metaratings)
1вчера, 21:37
Гру о 3:6 от «Спартака»: «Разочарован, «Трактор» не заслужил победу. У Ливо много хороших эпизодов, не ждал, что он сразу забросит 49 шайб»
4вчера, 20:13
Агент Кузнецова: «В «Металлурге» проявили интерес, мы приостановили переговоры с клубами НХЛ. Евгений пройдет медосмотр, если завтра договоримся»
39вчера, 20:01
Герин о новом контракте Капризова: «Великий день для «Миннесоты», болельщиков, всего штата. Это не было простое решение, Кирилл хотел убедиться, что будет счастлив»
4вчера, 19:23
«Спартак» обыграл «Трактор» – 6:3. У Порядина 2+2, Коростелев сделал дубль, у Ружички и Рубцова по голу и ассисту
8вчера, 19:01
КХЛ. «Спартак» победил «Трактор», «Сочи» обыграл «Ладу»
45вчера, 18:56
Терещенко о контракте Капризова с «Миннесотой» на 136 млн: «Заберет Кубок Стэнли, надеюсь. Слава богу, что русских ребят так ценят»
7вчера, 18:16
Капризов о контракте на 136 млн долларов: «Рад остаться в «Миннесоте» еще на 8 лет. Начинаем работу»
58вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Бурмистров о «Шанхае»: «Не та команда, которая будет идти на последних местах. Хотим быть на вершине КХЛ, показываем это от игры к игре»
вчера, 22:00
Порядин о 2+2 против «Трактора»: «Было хорошее настроение, вера в себя – когда она есть, чувствуешь момент. Не нужно сильно закапываться в себе»
1вчера, 21:48
Коньков о «Нефтехимике»: «Не смотрит на авторитетов. Когда проигрывали «Локомотиву» 0:2, на лавке было спокойствие, они выправили матч и победили. Гришин чувствует коллектив»
вчера, 21:23
Крикунов о 4:0: «Лада» основной противник «Сочи», было важно победить. Из звездных команд прихватим кого-то, подберем очки: кто-то не настроится, недооценит нашу команду»
1вчера, 20:42
Батрак про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Один россиянин забил больше всех, другой стал самым высокооплачиваемым, приятно. Кирилл всем доволен, не было выкручивания рук, думаю»
1вчера, 20:29
Шилингтон и Лабанк не прошли просмотр в «Каролине». Кевин может перейти в ЦСКА, армейцы активно интересуются форвардом (Артур Хайруллин)
2вчера, 19:51
Десятков о 0:4 от «Сочи»: «Лада» проиграла по всем статьям. В энергозатратный хоккей играть пока не можем, моменты есть, но реализация катастрофическая»
вчера, 19:35
«Сочи» нанес «Ладе» 9-е поражение подряд. У тольяттинцев лишь 1 победа в сезоне – над «Автомобилистом»
вчера, 18:44
Мерфи о молодежи в СКА: «Невероятна! Тройка Дишковский – Короткий – Поляков привносит глубину и скорость. Их невозможно сравнить с кем-либо»
вчера, 18:33
Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи» в КХЛ. У форварда 123 очка в 176 играх
2вчера, 18:05