Жамнов о 6:3 с «Трактором»: «У «Спартака» есть проблески, ребята правильно восприняли критику. Настрой и самоотдача – одни из главных факторов»
«Спартак» одержал победу в домашнем матче со счетом 6:3.
– Что получилось в этой игре по сравнению с прошлым матчем?
– Настрой и самоотдача – одни из главных факторов. Ребята молодцы, правильно восприняли критику. Главное, что я видел, – желание. Будем стараться, чтобы так было каждую игру.
– На старте сезона вы видите от команды то, что хотели?
– В отдельных играх есть проблески, но целостности того, что я хочу видеть как главный тренер, нет. Мы работаем, моменты появляются, но исчезают.
– В среду у вас день рождения, как проведёте этот день?
– С семьей. Больших банкетов не будет, певцов и артистов тоже, так что не переживайте.
– Игроки что‑то дарят?
– В среду посмотрим.
– А в прошлом году как было?
– Игру проиграли, но я злопамятный, послезавтра им отвечу.
– Ощущается дефицит центров с потерей Морозова?
– Гера Рубцов взял на себя лидерские обязанности, Мальцев, Ружичка и Тодд могут играть в центре. Плюс Локхарт, Усманов, Лукьянцев, есть ребята в «Химике», поэтому не вижу в этом больших проблем. Но ясно, что Морозов – большая потеря, но мы уже ничего не можем сделать, – сказал главный тренер «Спартака».