Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Трактором» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Спартак» одержал победу в домашнем матче со счетом 6:3.

– Что получилось в этой игре по сравнению с прошлым матчем?

– Настрой и самоотдача – одни из главных факторов. Ребята молодцы, правильно восприняли критику. Главное, что я видел, – желание. Будем стараться, чтобы так было каждую игру.

– На старте сезона вы видите от команды то, что хотели?

– В отдельных играх есть проблески, но целостности того, что я хочу видеть как главный тренер, нет. Мы работаем, моменты появляются, но исчезают.

– В среду у вас день рождения, как проведёте этот день?

– С семьей. Больших банкетов не будет, певцов и артистов тоже, так что не переживайте.

– Игроки что‑то дарят?

– В среду посмотрим.

– А в прошлом году как было?

– Игру проиграли, но я злопамятный, послезавтра им отвечу.

– Ощущается дефицит центров с потерей Морозова?

– Гера Рубцов взял на себя лидерские обязанности, Мальцев , Ружичка и Тодд могут играть в центре. Плюс Локхарт, Усманов, Лукьянцев, есть ребята в «Химике», поэтому не вижу в этом больших проблем. Но ясно, что Морозов – большая потеря, но мы уже ничего не можем сделать, – сказал главный тренер «Спартака».