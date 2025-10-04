  • Спортс
3

Жамнов о 3:1 со СКА: «Подарок всем болельщикам «Спартака». Обольщаться не надо, добавлять нужно во многом»

Алексей Жамнов высказался о победе «Спартака» над СКА в Fonbet КХЛ.

В пятницу красно-белые обыграли петербургский клуб в домашнем матче со счетом 3:1. Главному тренеру «Спартака» Жамнову 1 октября исполнилось 55 лет. 

«Ребята молодцы. Радует то, что мы впервые в этом сезоне выиграли два матча подряд. Это подарок не только мне, но и всем болельщикам.

Здесь обольщаться не надо, есть много моментов, над которыми надо работать. Очень радует, что добавили во втором периоде. Приблизительно это та игра, которую мы хотим увидеть, но добавлять надо много где», – сказал Алексей Жамнов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
