Жамнов после 2:6 от «Металлурга»: «Падают все, нужно уметь подниматься. Мы сделаем правильные выводы, эта игра пойдет на пользу, будет урок для нас»

Алексей Жамнов высказался о поражении «Спартака» от «Металлурга» (2:6).

«Счет на табло. Класс команды проявляется. Игра начинается от печки. «Металлург » – мастеровитая команда, они использовали свои шансы.

В начале игры у нас было достаточно моментов, играли неплохо, никто не предполагал, что счет будет таким разгромным. Но пока мы правильно не играем до конца не только с шайбой, но и без нее.

Нужно зацепиться за хорошие моменты из прошлых игр и держать их, а мы пока чуть-чуть плаваем. Эта игра пойдет на пользу, будет урок для нас в дальнейшем.

Второй гол стал переломным, хотя ничего не предвещало. Мы сделаем правильные выводы, падают все, но нужно уметь подниматься», – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .