«Авангард» не планирует менять пары в защите, заявил Буше: «Чистяков и Шарипзянов – словно неразлучные братья‑близнецы, у Лажуа и Ибрагимова есть слаженность»

Ги Буше заявил, что «Авангард» не планирует менять пары защитников.

Вчера омский клуб дома победил «Адмирал» (6:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Чеккони играл в связке с Гуляевым. Планируете их наигрывать в этой связке?

– Именно такими сочетаниями мы и будем идти дальше. У нас есть Чистяков и Шарипзянов , они словно неразлучные братья‑близнецы, поэтому эта пара остается.

Лажуа и Ибрагимов – тоже классно действуют вместе, у них есть слаженность, чего я, если честно, не ожидал увидеть. Они шикарно играют, еще и забивают.

Блажиевский – Войнов тоже шикарно смотрятся вместе. То же самое можно сказать и про Чеккони с Гуляевым. Это хорошо для Гуляева : это молодой игрок, он будет учиться у более опытного.

Это классно для обоих, потому что в каком‑то плане с Чеккони снимает определенное давление, ему нет необходимости здесь и сейчас показывать свой максимум. С этими парами мы и будем идти дальше, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .

