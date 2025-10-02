Назаров о драке вратарей в игре «Авангард» – «Адмирал»: «Рейтинги взлетели, хайлайты разлетелись по миру. Это и есть популярность – то, к чему нужно стремиться»

Андрей Назаров прокомментировал драку вратарей в матче FONBET КХЛ.

Инцидент произошел в игре «Авангарда » и «Адмирала» (6:1), Андрей Мишуров подрался с Адамом Гуской .

«Несмотря на серию допинговых скандалов, связанных с игроками КХЛ, мы видим, что лига продолжает развиваться и становиться популярнее. Вчерашний кулачный поединок является ярким тому подтверждением. С удовольствием посмотрел на это событие, которые увидишь не так часто.

Прекрасно помню, как 14 лет назад схлестнулись Мэтт Далтон и Майкл Гарнетт . Так что вчерашний бой не стал новинкой, но явно взбодрил обе команды. При этом вратарь «Адмирала » Адам Гуска понимал, что его команда крупно проигрывает и нужно что-то предпринимать.

Рейтинги матча сразу взлетели, им заинтересовались даже сторонние зрители. Это значит, что аудитория встречи моментально увеличилась, а хайлайты разлетелись по всему миру.

Это и есть популярность и то, к чему всем нам нужно стремиться, потому что люди всегда будут помнить только яркие вещи. Серость никому не интересна», – сказал бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров .

🥊Драка вратарей в КХЛ! Сразились так, что позавидуют тафгаи