Агент Кравцова о драфте отказов «Ванкувера»: «Виталий заявлял, что не против поиграть в фарм-клубе. Он примет решение, оставаться или нет»

Агент Виталия Кравцова оценил выставление игрока на драфт отказов в НХЛ.

Ранее «Ванкувер» провел 25-летнего нападающего через эту процедуру с целью отправки в АХЛ.

«Пока Виталий не звонил, его интересы в Америке представляет другой агент. Они примут решение, оставаться или нет.

Драфт отказов – обычная процедура, чтобы отправить игрока в фарм-клуб. Виталий ранее заявлял, что не против поиграть в фарм-клубе.

Пока он не звонил, если в ближайшее время наберет, будем от этого отталкиваться», – сказал представитель игрока в России Александр Черных.

В прошлом сезоне Кравцов провел 66 матчей в регулярке FONBET КХЛ в составе «Трактора» и набрал 58 (27+31) очков. В 19 матчах плей-офф у него 6 шайб и 1 передача.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
