Кныжов о зарплатах в АХЛ: «Минимальная – 75 000 долларов. В Ванкувере или Калифорнии не получится жить шикарно, но для других городов – нормально»

Николай Кныжов оценил уровень зарплат в АХЛ.

Этим летом 27-летний защитник подписал соглашение на год с фарм-клубом «Ванкувера».

– У вас односторонний контракт с клубом АХЛ. Есть ли шанс, что вас пригласят в Ванкувер и изменят условия?

– Конечно, шанс есть. Это одна из причин, почему я выбрал именно этот вариант. Генеральный менеджер знает меня, понимает, на что я способен. Но, естественно, мне нужно доказывать, завоевывать место, показывать свою игру.

Всё, что зависит от меня, я сделаю. Дальше нужно ждать, когда освободится место – травмы, обмены, разные ситуации. Надеюсь, что с моей игрой я буду в числе первых кандидатов.

– Насколько хорошие зарплаты в АХЛ? Достаточно ли их для комфортной жизни?

– Минимальная зарплата – 75 тысяч долларов. Конечно, если жить в Ванкувере или Калифорнии, этого не так много, жить шикарно не получится. Но если брать другие города и штаты, где цены ниже, то это вполне нормально.

И, к тому же, редко кому дают минимальную зарплату. Их дают, если приезжаешь по середине сезона. И то мне, например, в «Питтсбурге» после Нового года сразу дали на 15% больше минималки.

В целом зарплаты в АХЛ хорошие, – сказал защитник «Эбботсфорда» Николай Кныжов .

Кныжов о работе жены в ВМФ США: «Она была вторым пилотом, занималась навигацией. Она закончила службу, решила вести более спокойную жизнь»