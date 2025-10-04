  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кныжов о зарплатах в АХЛ: «Минимальная – 75 000 долларов. В Ванкувере или Калифорнии не получится жить шикарно, но для других городов – нормально»
0

Кныжов о зарплатах в АХЛ: «Минимальная – 75 000 долларов. В Ванкувере или Калифорнии не получится жить шикарно, но для других городов – нормально»

Николай Кныжов оценил уровень зарплат в АХЛ.

Этим летом 27-летний защитник подписал соглашение на год с фарм-клубом «Ванкувера».

– У вас односторонний контракт с клубом АХЛ. Есть ли шанс, что вас пригласят в Ванкувер и изменят условия?

– Конечно, шанс есть. Это одна из причин, почему я выбрал именно этот вариант. Генеральный менеджер знает меня, понимает, на что я способен. Но, естественно, мне нужно доказывать, завоевывать место, показывать свою игру.

Всё, что зависит от меня, я сделаю. Дальше нужно ждать, когда освободится место – травмы, обмены, разные ситуации. Надеюсь, что с моей игрой я буду в числе первых кандидатов.

– Насколько хорошие зарплаты в АХЛ? Достаточно ли их для комфортной жизни?

– Минимальная зарплата – 75 тысяч долларов. Конечно, если жить в Ванкувере или Калифорнии, этого не так много, жить шикарно не получится. Но если брать другие города и штаты, где цены ниже, то это вполне нормально.

И, к тому же, редко кому дают минимальную зарплату. Их дают, если приезжаешь по середине сезона. И то мне, например, в «Питтсбурге» после Нового года сразу дали на 15% больше минималки.

В целом зарплаты в АХЛ хорошие, – сказал защитник «Эбботсфорда» Николай Кныжов.

Кныжов о работе жены в ВМФ США: «Она была вторым пилотом, занималась навигацией. Она закончила службу, решила вести более спокойную жизнь»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoНиколай Кныжов
деньги
logoВанкувер
logoСоветский спорт
logoАХЛ
logoНХЛ
logoЭбботсфорд
logoПиттсбург
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кныжов о работе жены в ВМФ США: «Она была вторым пилотом, занималась навигацией. Она закончила службу, решила вести более спокойную жизнь»
72 октября, 16:53
Кныжов подписал контракт с фарм-клубом «Ванкувера» в АХЛ на год
225 июля, 20:21
Кныжов сделал 3 передачи за фарм «Питтсбурга» в АХЛ в матче с «Хартфордом» и завершил его с «+5». Пономарев набрал 1+1
8 марта, 05:25
Главные новости
Агент Кравцова о драфте отказов «Ванкувера»: «Виталий заявлял, что не против поиграть в фарм-клубе. Он примет решение, оставаться или нет»
117 минут назад
НХЛ поздравила со Всемирным днем улыбки, выложив фото Овечкина
545 минут назад
Третьяк посетил программу «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» на канале «Культура». Они обсудили значимость хоккея в общественной жизни России
456 минут назадФото
КХЛ. «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» сыграет с «Трактором»
15сегодня, 11:01Live
Омские клубы лидируют в трех лигах одновременно: «Авангард» – в КХЛ, «Омские Крылья» – в ВХЛ, «Омские Ястребы» – в МХЛ
4сегодня, 10:57
СКА не планирует увольнять Ларионова. Руководство клуба полностью поддерживает тренера («Матч ТВ»)
25сегодня, 10:40
Мюллер посетил матч «Ванкувер» – «Эдмонтон» в предсезонке НХЛ. Экс-футболист «Баварии» и сборной Германии играет за «Уайткэпс» в МЛС
6сегодня, 10:29Фото
Агент Кузнецова о словах Разина, что «Металлург» – последний шанс игрока: «Он во многом прав. Единственный вариант развеять слухи – доказать, кто ты есть»
8сегодня, 09:57
Голдобин об отстранении Морозова из-за допинга: «Я сразу позвонил, чтобы посмотреть на его милое лицо. Он шутил, но видно, что сильно переживает»
3сегодня, 09:43
Бэбкок возглавит «Ак Барс». Руководство Татарстана согласовало экс-тренера клубов НХЛ и сборной Канады, о назначении объявят на днях («Mash на спорте»)
69сегодня, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь СКА Заврагин: «В МХЛ мне было тяжелее, чем в КХЛ. Там скорости выше, и порой не понимаешь, что хочет сделать игрок»
6 минут назад
Форвард «Спартака» Беляев: «У нас лучшая поддержка в КХЛ – чувствуешь себя будто на переполненном 50‑тысячном стадионе. Спасибо болельщикам за атмосферу»
2сегодня, 10:12
Артюхин о победе «Металлурга» над ЦСКА: «Магнитогорцам больше повезло, игра была равная. Они слабо реализовывали большинство – мастера должны делать разницу»
1сегодня, 09:33
Василевский должен сыграть в стартовом матче сезона, несмотря на проблемы со здоровьем. «Тампа» взяла Копли с драфта отказов для подстраховки (Эллиотт Фридман)
сегодня, 08:46
Пашков о проблемах вратарей из Северной Америки в КХЛ: «Есть вопросы к селекционерам. Агентам удается всучить второсортный товар. Надо больше доверять молодым российским голкиперам»
2сегодня, 07:58
Разин после 3:1 с ЦСКА: «Когда‑то мне этот клуб дал такого пинка. Отношусь к нему с уважением – как к великому. Обыграть его – большая честь»
4сегодня, 07:45
Джош Ливо: «В Канаде прекрасные болельщики. Их всех можно сравнить с российскими. Они тут по-хорошему сумасшедшие»
1сегодня, 07:30
Черкас о проблемах СКА в 3-х периодах: «Это нужно у тренеров спрашивать. Команды физически не хватает, идет просадка и усталость. Активно играют полтора звена»
4сегодня, 06:34
«Флорида» забрала центра Швиндта с драфта отказов «Вегаса». Он провел 3 матча за «Пантерс» в сезоне-2021/22 и был частью обмена с участием Юбердо и Ткачака
4сегодня, 05:55
Афанасьев забил 1-й гол за «Сан-Хосе». Он стал победным в матче с «Вегасом» на предсезонке
1сегодня, 05:40Видео