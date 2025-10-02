  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кадейкин о Шабанове и Кравцове: «Оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли неожиданные факторы – иногда играют роль нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них»
2

Кадейкин о Шабанове и Кравцове: «Оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли неожиданные факторы – иногда играют роль нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них»

Александр Кадейкин высказался про Максима Шабанова и Виталия Кравцова.

Шабанов ранее перешел в «Айлендерс», Кравцов – в «Ванкувер». Оба хоккеиста играли за «Трактор» в прошлом сезоне.

– Верите, что Максим Шабанов и Виталий Кравцов смогут закрепиться в НХЛ в предстоящем сезоне?

– Думаю, да. Что у одного, что у второго хорошие шансы.

Смотрим, следим – хочется, чтобы у ребят всё получилось. Помимо того, что это хорошие хоккеисты, они еще и хорошие ребята по человеческим качествам.

И чисто по-человечески хочется, чтобы у них получилось. В моем понимании оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли какие-то неожиданные факторы.

Вы же знаете, карьера хоккеиста достаточно непредсказуемая. И иногда играют роль такие нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них.

Поэтому хочется, чтобы парни избежали подобного, – сказал нападающий «Трактора» Александр Кадейкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Известия»
logoАлександр Кадейкин
logoМаксим Шабанов
logoКХЛ
logoВанкувер
logoВиталий Кравцов
logoТрактор
logoНХЛ
logoАйлендерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Просветов пропустил 5 шайб за 31 минуту матча с «Ванкувером» на предсезонке. Вратарь «Калгари» отразил 14 из 19 бросков
29 минут назад
НХЛ. Выставочные матчи. «Колорадо» уступил «Вегасу», «Калгари» пропустил 8 шайб от «Ванкувера», «Питтсбург» обыграл «Баффало»
139 минут назад
Георгиев пропустил 3 шайбы и отразил 10 из 13 бросков в выставочном матче с «Питтсбургом». Луукконен получил травму и был заменен после 1-го периода
54 минуты назад
Бабаев о Кузнецове в «Металлурге»: «Евгений просил Ротенберга подписать Ткачева в СКА. Он хочет доказать, что в Челябинске к нему неправильно относятся»
54сегодня, 01:55
Казинс оштрафован на 2148 долларов за удар клюшкой по руке Демидова
1сегодня, 01:13
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
вчера, 22:30Спецпроект
Ларионов о 3 поражениях СКА в 4 играх: «Говорить о кризисе я бы не стал. Нам не хватает опытных ребят в обороне, которые на подходе, это Зайцев и Педан. Это тот рубеж, который очень важен»
6вчера, 21:58
Величкин о Кузнецове: «В «Металлурге» не забалуешь. Здесь все настроено на работу. И у команды, и у Евгения должно получиться»
2вчера, 21:48
Ротенберг выложил фото с Машковым: «Встретился с руководителем «Современника». Поздравляю театр с открытием 70-го сезона! Это знаковое событие для культурной жизни России»
13вчера, 21:10Фото
Ларионов о 1-м голе сына за СКА: «В нашей семье всегда было так: на 1-м месте команда, а премии на другой полке. Рад, что он сумел забить. Надеюсь, его игра станет более яркой»
8вчера, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Гуска о драке с Мишуровым: «Получился неплохой бой. Пожали друг другу руки после матча, нет никаких претензий»
1сегодня, 01:45
«Шанхай» поздравил с Днем образования КНР: «Гордимся, что представляем китайский хоккей, вносим свою лепту в развитие спорта, выступая в КХЛ. Верим, что дух дракона объединяет сердца»
1вчера, 21:41
Ян Кузнецов прошел через драфт отказов «Калгари» и отправится в АХЛ
1вчера, 21:31
Тренер «Амура» Гальченюк на вопрос о концовке матча с «Автомобилистом»: «Вам дать свисток, и вы будете решать, когда мне снимать вратаря? Мое решение было таким»
2вчера, 20:59
«Нэшвилл» забрал Джоста с драфта отказов «Каролины»
3вчера, 19:23
Епанчинцев о 2:5 от «Салавата»: «Где-то перегорели. Во 2-м периоде полностью отдали инициативу сопернику. Не имеем права так играть»
5вчера, 18:11
Заварухин о 3:1 с «Амуром»: «Ожидали сложного матча. Мы много эмоций отдали в игре с «Ак Барсом». Но это не отговорка, должны были действовать более правильно»
3вчера, 16:53
Вратарь «Сибири» Доминге пропустил 4 шайбы в матче с «Салаватом» и был заменен на 20-летнего дебютанта Кокаулина
7вчера, 15:51
Тэйвс травмировался в предсезонном матче «Виннипега». Состояние 37-летнего форварда оценят позднее
2вчера, 13:40
Василевский возобновил тренировки с «Тампой». Голкипер не участвовал в занятиях с 19 сентября
вчера, 13:10