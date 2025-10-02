«Ванкувер» поместил Кравцова на драфт отказов. Форварда хотят отправить в АХЛ

«Ванкувер» выставил Виталия Кравцова на драфт отказов.

Процедура необходима для отправки хоккеиста в АХЛ.

В течение 24 часов игрока сможет забрать любой клуб НХЛ . Если этого не произойдет, «Ванкувер» сможет отправить Виталия Кравцова в фарм-клуб в АХЛ «Эбботсфорд ».

Напомним, нападающий вернулся в «Ванкувер » из «Трактора» в межсезонье.

В прошлом сезоне Кравцов провел 66 матчей в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ в составе «Трактора» и набрал 58 (27+31) очков. В 19 матчах плей-офф у него 6 шайб и 1 передача.