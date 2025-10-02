«Ванкувер» поместил Кравцова на драфт отказов. Форварда хотят отправить в АХЛ
«Ванкувер» выставил Виталия Кравцова на драфт отказов.
Процедура необходима для отправки хоккеиста в АХЛ.
В течение 24 часов игрока сможет забрать любой клуб НХЛ. Если этого не произойдет, «Ванкувер» сможет отправить Виталия Кравцова в фарм-клуб в АХЛ «Эбботсфорд».
Напомним, нападающий вернулся в «Ванкувер» из «Трактора» в межсезонье.
В прошлом сезоне Кравцов провел 66 матчей в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ в составе «Трактора» и набрал 58 (27+31) очков. В 19 матчах плей-офф у него 6 шайб и 1 передача.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Ванкувера»
