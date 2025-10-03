Григоренко о Кравцове: «Это игрок уровня НХЛ. Главное – не сдаваться, терпеть. Если не получится, ждем его в «Тракторе»
Михаил Григоренко высказался о ситуации с форвардом Виталием Кравцовым.
2 октября «Ванкувер» выставил игрока на драфт отказов.
Напомним, Кравцов вернулся в «Кэнакс» из «Трактора» в межсезонье.
«Виталий – взрослый и опытный парень, который там [в НХЛ] не раз был. Не знаю, что у него в планах, какая структура контракта. Главное – не сдаваться, терпеть.
В любом случае я считаю, что это игрок уровня НХЛ. Если не получится, то ждем его в «Тракторе», – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
