

Григоренко о Кравцове: «Это игрок уровня НХЛ. Главное – не сдаваться, терпеть. Если не получится, ждем его в «Тракторе»

Михаил Григоренко высказался о ситуации с форвардом Виталием Кравцовым.

2 октября «Ванкувер» выставил игрока на драфт отказов. 

Напомним, Кравцов вернулся в «Кэнакс» из «Трактора» в межсезонье.

«Виталий – взрослый и опытный парень, который там [в НХЛ] не раз был. Не знаю, что у него в планах, какая структура контракта. Главное – не сдаваться, терпеть.

В любом случае я считаю, что это игрок уровня НХЛ. Если не получится, то ждем его в «Тракторе», – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
