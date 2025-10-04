  • Спортс
  Омские клубы лидируют в трех лигах одновременно: «Авангард» – в КХЛ, «Омские Крылья» – в ВХЛ, «Омские Ястребы» – в МХЛ
Омские клубы лидируют в трех лигах одновременно: «Авангард» – в КХЛ, «Омские Крылья» – в ВХЛ, «Омские Ястребы» – в МХЛ

Омские хоккейные клубы лидируют в трех главных лигах России.

«Авангард» занимает промежуточное первое место в сводной таблице FONBET КХЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.

«Омские Крылья» лидируют в Olimpbet ВХЛ (11 игр и 20 очков), а «Омские Ястребы» не потеряли ни одного очка в первых 10 матчах регулярного чемпионата Olimpbet МХЛ.

«Авангард» выиграл 9 из 10 последних матчей. Команда Ги Буше лидирует в лиге на данный момент

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
