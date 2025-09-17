Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Эта сага длится слишком долго. Я решил сфокусироваться на тех ребятах, кто у нас есть»

Ги Буше заявил, что не занимается возвращением Майкла Маклауда в «Авангард».

Напомним, суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда , Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Спортивные права на Маклауда в FONBET Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Команда сообщала , что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск .

– Ожидать ли «Авангарду» пополнение? Ведь вы отправляетесь на выезд. Будете привлекать ребят из ВХЛ?

– Да. Но я не скажу сейчас конкретику – еще не обсуждал это с главным тренером команды ВХЛ Робитайлом и генменеджером Алексеем Сопиным . Они скажут мне, кто достоин пополнить основную команду. Место в КХЛ нужно заслужить.

Мы никому не даем это просто так. Это касается и меня, и всего клуба в целом. Это наша культура. Мы не раздаем здесь золотые билеты наверх. А смотрим, кто готов заработать свое место в КХЛ.

Может быть такое, что игрок мне не очень нравится. Но он классно себя показывает, я прислушаюсь к другим и дам ему шанс. Мы хотим принимать правильные решения. Точно так же мы делали и в Северной Америке.

– Правда ли, что «Авангард» интересуется Кевином Лабанком и Анселем Галимовым?

– На данный момент никак это не прокомментирую. Разная информация бывает в СМИ. Иногда всплывают даже имена, к которым в нашем клубе нет никакого интереса. Сегодня мы полностью фокусировались на подготовке к матчу. Мне надо обсудить эту тему с Сопиным.

– Вы в субботу планируете поговорить с Майклом Маклаудом? Или это сделает генменеджер?

– Эта сага длится слишком долго. Я буду честен – решил сфокусироваться на тех ребятах, кто у нас есть. И будь что будет. Иначе ты тратишь на это слишком много энергии, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.