  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Эта сага длится слишком долго. Я решил сфокусироваться на тех ребятах, кто у нас есть»
1

Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Эта сага длится слишком долго. Я решил сфокусироваться на тех ребятах, кто у нас есть»

Ги Буше заявил, что не занимается возвращением Майкла Маклауда в «Авангард».

Напомним, суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Спортивные права на Маклауда в FONBET Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Команда сообщала, что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.

– Ожидать ли «Авангарду» пополнение? Ведь вы отправляетесь на выезд. Будете привлекать ребят из ВХЛ?

– Да. Но я не скажу сейчас конкретику – еще не обсуждал это с главным тренером команды ВХЛ Робитайлом и генменеджером Алексеем Сопиным. Они скажут мне, кто достоин пополнить основную команду. Место в КХЛ нужно заслужить.

Мы никому не даем это просто так. Это касается и меня, и всего клуба в целом. Это наша культура. Мы не раздаем здесь золотые билеты наверх. А смотрим, кто готов заработать свое место в КХЛ.

Может быть такое, что игрок мне не очень нравится. Но он классно себя показывает, я прислушаюсь к другим и дам ему шанс. Мы хотим принимать правильные решения. Точно так же мы делали и в Северной Америке.

– Правда ли, что «Авангард» интересуется Кевином Лабанком и Анселем Галимовым?

– На данный момент никак это не прокомментирую. Разная информация бывает в СМИ. Иногда всплывают даже имена, к которым в нашем клубе нет никакого интереса. Сегодня мы полностью фокусировались на подготовке к матчу. Мне надо обсудить эту тему с Сопиным.

– Вы в субботу планируете поговорить с Майклом Маклаудом? Или это сделает генменеджер?

– Эта сага длится слишком долго. Я буду честен – решил сфокусироваться на тех ребятах, кто у нас есть. И будь что будет. Иначе ты тратишь на это слишком много энергии, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoГи Буше
logoАвангард
Луи Робитайл
logoКХЛ
logoКевин Лабанк
logoВХЛ
logoАлексей Сопин
logoМатч ТВ
logoАнсель Галимов
logoОмские Крылья
logoМайкл Маклауд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ги Буше: «Пономарев – молодой игрок, он прогрессирует и становится лучше и лучше. Надеюсь, мы увидим его уже в следующем матче»
1415 сентября, 21:56
Луи Робитайл о ВХЛ: «Между АХЛ и ECHL по уровню, я впечатлен. Хоккей динамичный, лига большая, много переездов, это само по себе вызов»
19 сентября, 08:42
Как же «Авангард» изменился всего за год! Осталось лишь 6 игроков
108 сентября, 19:00
Главные новости
Гатиятулин об 1:2 от «Нефтехимика»: «У «Ак Барса» непростой период. У соперников в два раза меньше моментов, но наказывают нас чуть ли не за каждую ошибку. От нас ждут побед, понимаем»
218 минут назад
41-летний Джиордано завершил карьеру и стал тренером в системе «Торонто». У него 577 очков в 1148 матчах в НХЛ и «плюс 129»
434 минуты назад
«Калгари» продлил контракт с Баклундом на 2 года, кэпхит – 3,25 млн долларов. У 36-летнего капитана 1066 матчей за «Флэймс»
50 минут назад
Заварухин про 0:2 : «Автомобилист» не смог пробить вратаря – Дриджер зацементировал ворота «Трактора». Он переиграл наших нападающих»
1сегодня, 19:22
Торторелла, Хайнс, Куинн – ассистенты Салливана в штабе сборной США на Олимпиаду-2026
2сегодня, 18:56
Фетисов о 40-летии Овечкина: «Пожелал ему выиграть Кубок Стэнли в этом сезоне. Он этого очень хочет»
1сегодня, 18:42
«Ак Барс» проиграл 4 из 5 матчей сезона – сегодня 1:2 от «Нефтехимика». Команда Гатиятулина – предпоследняя на Востоке
17сегодня, 18:25
КХЛ. «Авангард» победил «Салават», «Трактор» был сильнее «Автомобилист», «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику», «Шанхай» уступил «Адмиралу»
205сегодня, 18:16
Ги Буше после 3:2 с «Салаватом»: «Я 30 лет играю в 11 форвардов, для Северной Америки это привычно. Посмотрите на «Тампу», которая взяла Кубок. Ставить топ-игроков в 4-е звено – нормально»
2сегодня, 17:46
Депутат Свищев о 40-летии Овечкина: «Пожелаем новых рекордов, чтобы закончил карьеру на пике, вернулся в Россию. В политике у него все получится, уверен»
6сегодня, 17:17
Ко всем новостям
Последние новости
Анкудинов о допинге у Морозова: «Подставил «Спартак», на него возлагали надежды как на одного из ведущих игроков. Это пятно на нашем хоккее»
сегодня, 19:09
Ларионов о «Зените»: «Найдет свою игру, будет показывать хороший футбол, как и СКА. Семак в поиске, сезон длинный, это не спринт – марафон»
3сегодня, 18:35
Булыкин об Овечкине: «Одна из его мечт – как можно дольше играть в хоккей, быть полезным обществу, в какой стране – неважно. Желаю ему здоровья и исполнения всех мечт»
3сегодня, 18:02
«Сент-Луис» продлил контракт с Уокером на 2 года. Зарплата 1-го австралийца в НХЛ – 887,5 тысяч долларов в год
сегодня, 17:31
Каменский о КХЛ: «Идет в правильном направлении. Разрыв между богатыми и бедными клубами уменьшается, каждый может обыграть каждого. Потолок зарплат помогает выравнивать турнир»
сегодня, 15:22
Быков о Кубке Первого канала в Новосибирске: «Хороший подарок болельщикам из регионов России, помимо Москвы и Петербурга. Будет аншлаг – сто процентов»
1сегодня, 15:11
Тренер «Амура» Гальченюк о 3:4 с «Сибирью»: «Не хочу распыляться, что мы плохие и все плохо. Команда сражалась, очко заработали – будем работать»
сегодня, 14:44
Тамбиев о сухом матче Гуски с «Шанхаем»: «Вратарь играет настолько хорошо, насколько команда. Я буду аккуратен»
1сегодня, 13:37
Галлан о поражении «Шанхая»: «Адмирал» – сильная команда, здорово играет. Они заслуженно победили в двух матчах с нами»
сегодня, 13:13
Епанчинцев о 4:3 с «Амуром»: «Сибирь» порадовала, через такие игры строится коллектив. Не все получается, но мы гнули свою линию»
1сегодня, 12:52