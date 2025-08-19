«Авангард» заплатил 7 млн рублей за 18-летнего Склокина из «Дизеля». У форварда 1 очко за 20 игр в ВХЛ (Михаил Зислис)

«Авангард» заплатил 7 млн рублей за 18-летнего Максима Склокина.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В прошлом сезоне нападающий провел 20 матчей за «Дизель» в Olimpbet ВХЛ, набрав 1 (1+0) очко при полезности «минус 5».

Склокин также выступал за «Дизелист» в Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ). Там на его счету 23 (10+13) очка за 29 игр.