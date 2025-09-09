Порядин о Ружичке и Голдобине: «Ружа в отличие от Голдобы игрок другого плана по габаритам. Он и Морозов лучше борются, мне же нужно шайбу больше держать, делать то, что у меня лучше получается»
– В чем отличие от игры вашего звена с Ружичкой по сравнению с временами Николая Голдобина?
– Не скажу, что что-то сильно изменилось. Разве что Ружа по габаритам игрок немного другого плана, чем Голдоба. Мы знаем сильные стороны Адама и стараемся их задействовать.
В любом случае если каждый в нашей тройке будет использовать свои лучшие качества, то мы будем очень результативны и поможем «Спартаку». Если Ваня и Ружа покрупнее меня, то они и борются лучше.
Мне же нужно шайбу больше держать и не делать за них их работу, а делать то, что у меня лучше всего получается. Делать то, что от меня требуют.
Если каждый из нас будет действовать исходя из своих сильных сторон, то у нас все наладится. И будут хорошие результаты, – сказал форвард «Спартака» Павел Порядин.