Генменеджер «Сибири» о Буцаеве: «Он не раз доказывал свою состоятельность. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного результата»
Виктор Меркулов высказался о назначении Вячеслава Буцаева тренером «Сибири».
«Вячеслав Геннадьевич – известный опытный специалист, который не раз доказывал свою состоятельность в других клубах.
Сильными сторонами тренера являются строгая дисциплина и требовательность к игрокам в тренировочном процессе.
Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного нам результата», – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
