Генменеджер «Сибири» о Буцаеве: «Он не раз доказывал свою состоятельность. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного результата»

Виктор Меркулов высказался о назначении Вячеслава Буцаева тренером «Сибири».

«Вячеслав Геннадьевич – известный опытный специалист, который не раз доказывал свою состоятельность в других клубах.

Сильными сторонами тренера являются строгая дисциплина и требовательность к игрокам в тренировочном процессе.

Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного нам результата», – сказал генеральный менеджер «Сибири » Виктор Меркулов.