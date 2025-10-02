Генменеджер «Сибири» о главном тренере: «Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков. Думаю, завтра вы все узнаете»

Виктор Меркулов высказался об изменениях в штабе «Сибири».

Клуб уволил Вадима Епанчинцева с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов.

– Кто будет исполняющим обязанности главного тренера команды?

– Думаю, завтра вы все узнаете, появится информация.

– Ожидаются ли в клубе еще изменения?

– На данный момент будет смена главного тренера. Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков.

После этого, может быть, будут еще какие-то изменения, – сказал генеральный менеджер «Сибири » Виктор Меркулов.

«Сибирь» назначит Буцаева главным тренером. Ранее клуб уволил Епанчинцева («Чемпионат»)