Генменеджер «Сибири» о главном тренере: «Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков. Думаю, завтра вы все узнаете»
Виктор Меркулов высказался об изменениях в штабе «Сибири».
Клуб уволил Вадима Епанчинцева с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов.
– Кто будет исполняющим обязанности главного тренера команды?
– Думаю, завтра вы все узнаете, появится информация.
– Ожидаются ли в клубе еще изменения?
– На данный момент будет смена главного тренера. Человек, который приедет, посмотрит команду, подержит в руках игроков.
После этого, может быть, будут еще какие-то изменения, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
