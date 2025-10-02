  • Спортс
8

«Сибирь» назначит Буцаева главным тренером. Ранее клуб уволил Епанчинцева («Чемпионат»)

«Сибирь» назначит Вячеслава Буцаева главным тренером.

Об этом сообщает «Чемпионат». Ранее новосибирский клуб уволил Вадима Епанчинцева из-за неудовлетворительных результатов.

Предыдущим местом работы Буцаева был «Барыс», который он возглавлял с 25 сентября по 17 октября 2024 года.

По ходу карьеры специалист также был главным тренером ЦСКА, «Сочи», «Нефтехимика» и «Витязя».

«Сибирь» находится на десятом месте в Восточной конференции, набрав 8 очков за 10 матчей.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
