Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали»

Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Амуром» в Fonbet КХЛ.

Казанский клуб выиграл домашний матч со счетом 5:1.

– Перед матчем напоминали ребятам, что есть долг перед болельщиками. Они услышали, все 60 минут играли активно, агрессивно, с полной самоотдачей.

– Вы доминировали весь матч. Что случилось?

– Победы на выезде непростые, но очень важные. Рабочий процесс идет, ищем сочетания через игры. С руководством обсуждали, что в сентябре могут возникнуть трудности. Ребята все понимают, играют друг за друга. Мы потихоньку находим свою игру, дальше будем прогрессировать.

– Бердин пропустил почти с первого броска. Можно это объяснить?

– Есть такие моменты. Это был не прямой бросок, а подставление, и вратарю сложно реагировать. В тренировках это прокатывали.

– На раскатке был Сергей Абрамов.

– Посчитали, что его опыт нам поможет.

– Когда Билялов вернется?

– Получил повреждение в матче в Екатеринбурге. Он восстанавливается, форсировать не будем. Возможно, в ближайшее время начнет тренироваться в общей группе, – сказал главный тренер «Ак Барса ».