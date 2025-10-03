  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали»
1

Гатиятулин после 5:1 с «Амуром»: «Ак Барс» находит свою игру, будем прогрессировать. Перед матчем напоминали ребятам про долг перед болельщиками, они услышали»

Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Амуром» в Fonbet КХЛ.

Казанский клуб выиграл домашний матч со счетом 5:1. 

– Перед матчем напоминали ребятам, что есть долг перед болельщиками. Они услышали, все 60 минут играли активно, агрессивно, с полной самоотдачей.

– Вы доминировали весь матч. Что случилось?

–  Победы на выезде непростые, но очень важные. Рабочий процесс идет, ищем сочетания через игры. С руководством обсуждали, что в сентябре могут возникнуть трудности. Ребята все понимают, играют друг за друга. Мы потихоньку находим свою игру, дальше будем прогрессировать.

– Бердин пропустил почти с первого броска. Можно это объяснить?

– Есть такие моменты. Это был не прямой бросок, а подставление, и вратарю сложно реагировать. В тренировках это прокатывали.

– На раскатке был Сергей Абрамов.

– Посчитали, что его опыт нам поможет.

– Когда Билялов вернется?

– Получил повреждение в матче в Екатеринбурге. Он восстанавливается, форсировать не будем. Возможно, в ближайшее время начнет тренироваться в общей группе, – сказал главный тренер «Ак Барса». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАнвар Гатиятулин
logoТимур Билялов
logoМатч ТВ
logoАк Барс
logoАмур
Сергей Абрамов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Заварухин о 3:1 с «Амуром»: «Ожидали сложного матча. Мы много эмоций отдали в игре с «Ак Барсом». Но это не отговорка, должны были действовать более правильно»
31 октября, 16:53
Бэбкок опроверг слухи о назначении в «Ак Барс»: «Это неправда»
629 сентября, 19:34
Гатиятулин об 1:4 от «Автомобилиста»: «У «Ак Барса» много моментов, не хватило напора. Где‑то отложились предыдущие игры. Равнодушных в команде нет»
1529 сентября, 17:15
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» примет «Баффало», «Чикаго» – «Миннесоту», «Калгари» сыграет с «Виннипегом», «Эдмонтон» против «Ванкувера»
1 минуту назад
Ларионов о Голдобине против «Спартака»: «Если нет сердца, огня, один талант не поможет. Можно добиваться личных успехов, но перебороть себя, помочь команде – этих качеств пока не вижу»
922 минуты назад
Разин о Кузнецове: «Екатерина II запомнилась как распутница, но она присоединила Крым к Российской империи. Евгений останется в памяти или как обладатель Кубка Стэнли, или как алкоголик»
2744 минуты назад
Кузнецов о Ткачеве: «Нравится мне как хоккеист. Всегда хотелось, чтобы кто-то делал передачи на пустые ворота, а я забивал побольше»
2сегодня, 19:24
Ларионов про 1:3 от «Спартака»: «СКА подкосила череда удалений. Можно бороться рублем, наказывать. Игроки должны чувствовать ответственность, нужно терпение»
15сегодня, 19:16
ЦСКА проиграл 5 из 7 последних матчей, сегодня – 1:3 от «Металлурга». Команда Никитина – 8-я на Западе
12сегодня, 18:54
КХЛ. «Авангард» победил «Локомотив», СКА проиграл «Спартаку», «Торпедо» уступило «Северстали», «Металлург» был сильнее ЦСКА
512сегодня, 18:48
«Торпедо» проиграло «Северстали» – 3:5. У команды Исакова 4 поражения в 6 последних матчах
8сегодня, 18:31
СКА проиграл 3-й матч подряд, сегодня – 1:3 от «Спартака». Команда Ларионова – 7-я на Западе
40сегодня, 18:24
Хартли после 1:4 от «Авангарда»: «Локомотив» после 4-й шайбы больше смотрел хоккей, чем играл. Тяжелый выезд, третья игра после Минска и Астаны»
7сегодня, 18:01
Ко всем новостям
Последние новости
Никитин про 1:3 ЦСКА от «Металлурга»: «Дисциплины нет, поэтому результат такой. Большие команды так не обыграть»
111 минут назад
ИИХФ сменила логотип – игрок на эмблеме выполнен в гендерно-нейтральном стиле, в название встроена шайба в движении, символизирующая энергетику хоккея
432 минуты назадФото
«Колорадо» забрал Соловьева с драфта отказов. У 25-летнего защитника 15 матчей в НХЛ за «Калгари»
2сегодня, 19:10
Сурин об удалении Радулова до конца игры с «Авангардом»: «Эмоции, будет посдержаннее. Учусь у него всему, набираюсь опыта. И сам хочу его зажигать своей энергией»
4сегодня, 18:40
Кузнецов посетил матч баскетбольного «Металлурга» с ЦСКА-2, сообщили в магнитогорском клубе: «Обещаем заглянуть с ответным визитом на хоккей!»
сегодня, 17:52Фото
ИИХФ представила Кубок европейских наций для 17 команд. Первый розыгрыш – в ноябре, декабре и феврале, не сыграют Швеция, Чехия, Финляндия, Швейцария
4сегодня, 17:22
Первак о Ротенберге: «Руководителем футбольного «Динамо» не представляю. Мальчик захотел поиграть в хоккей – поигрался. Тренерская работа не увенчалась ничем»
14сегодня, 15:34
Черкас о рекордном контракте Капризова: «Размер отражает мастерство. Сомнений в справедливости условий нет»
сегодня, 15:24
Леонид Вайсфельд: «Уровень исполнителей «Ак Барса» высокий, но они играют в слишком острожный хоккей. Они должны быть более агрессивными»
1сегодня, 14:58
«Эдмонтон» договорился с тренером Кноблаухом о продлении контракта на несколько лет (TSN)
12сегодня, 13:56