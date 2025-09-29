Гатиятулин об 1:4 от «Автомобилиста»: «У «Ак Барса» много моментов, не хватило напора. Где‑то отложились предыдущие игры. Равнодушных в команде нет»

Анвар Гатиятулин подвел итоги игры с «Автомобилистом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Ак Барс » проиграл на выезде со счетом 1:4.

– Такие ошибки, как были сегодня, будут всегда. Где‑то отложились предыдущие две игры.

– Будущее Яшкина в команде прокомментируете?

– Все ребята в обойме. Мы хотим, чтобы все линии давали результат.

– Вы делали что‑то, чтобы не отдавать преимущество сопернику?

– Каждый матч разбираем. Видимо, чего‑то не хватило.

– Как оцените рост Галимова? Видите возвращение его формы к прошлому сезону?

– Артем прибавляет. Мы хотим помочь ребятам. Видно, что он заряженный и всегда нацелен на ворота. Все все понимают. В команде нет равнодушных.

– У команды всегда бывают плохие периоды, но пока света для «Ак Барса» не видно. Вы видите, что что‑то идет в правильную сторону?

– Да, и предыдущие матчи это показали. Мы создаем много моментов. Сегодня, возможно, не хватило напора, – сказал главный тренер «Ак Барса».