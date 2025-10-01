  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Заварухин о 3:1 с «Амуром»: «Ожидали сложного матча. Мы много эмоций отдали в игре с «Ак Барсом». Но это не отговорка, должны были действовать более правильно»
3

Заварухин о 3:1 с «Амуром»: «Ожидали сложного матча. Мы много эмоций отдали в игре с «Ак Барсом». Но это не отговорка, должны были действовать более правильно»

Николай Заварухин подвел итоги матча «Автомобилиста» с «Амуром» (3:1).

«Мы ожидали такого сложного матча. «Амур» – быстрая команда, была пауза. А мы много эмоций отдали в игре с «Ак Барсом» (4:1). Но это не отговорка, должны были действовать более правильно.

Мы должны были играть правильно. Здорово, что мы победили на глазах у своих болельщиков», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
