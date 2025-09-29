3

Бэбкок опроверг слухи о назначении в «Ак Барс»: «Это неправда»

Майк Бэбкок опроверг слухи о том, что он может возглавить «Ак Барс».

Об этом сообщает «Матч ТВ». В понедельник появилась информация, что 62-летний канадский специалист входит в список претендентов на замену Анвару Гатиятулину на посту тренера казанского клуба. 

Бэбкок ответил на вопрос, может ли он в ближайшее время возглавить «Ак Барс». 

«Нет, это неправда», – сказал Майк Бэбкок

62‑летний специалист входит в Тройной золотой клуб. Он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), Кубок Стэнли (2008), чемпионат мира (2004), а также Кубок мира (2016).

Канадец не работает на профессиональном уровне с 2023 года, когда он покинул «Коламбус» на фоне скандала.

Специалист просил хоккеистов показать фото с личных телефонов, чтобы «понять, какими людьми они являются за пределами льда».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМайк Бэбкок
logoАнвар Гатиятулин
возможные переходы
logoКХЛ
logoАк Барс
logoМатч ТВ
