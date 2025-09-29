Бэбкок опроверг слухи о назначении в «Ак Барс»: «Это неправда»
Майк Бэбкок опроверг слухи о том, что он может возглавить «Ак Барс».
Об этом сообщает «Матч ТВ». В понедельник появилась информация, что 62-летний канадский специалист входит в список претендентов на замену Анвару Гатиятулину на посту тренера казанского клуба.
Бэбкок ответил на вопрос, может ли он в ближайшее время возглавить «Ак Барс».
«Нет, это неправда», – сказал Майк Бэбкок.
62‑летний специалист входит в Тройной золотой клуб. Он выиграл две Олимпиады (2010, 2014), Кубок Стэнли (2008), чемпионат мира (2004), а также Кубок мира (2016).
Канадец не работает на профессиональном уровне с 2023 года, когда он покинул «Коламбус» на фоне скандала.
Специалист просил хоккеистов показать фото с личных телефонов, чтобы «понять, какими людьми они являются за пределами льда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости