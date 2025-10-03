Черкас о рекордном контракте Капризова: «Размер отражает мастерство. Сомнений в справедливости условий нет»

Сергей Черкас высказался о новом контракте Кирилла Капризова.

Ранее форвард продлил контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

«Стоит искренне поздравить Кирилла с заслуженным успехом. Своими действиями на льду он наглядно продемонстрировал собственную значимость и право на крупный контракт. Рад видеть, что отечественный спортсмен достиг столь высокого результата.

Размер соглашения ясно отражает уровень мастерства Капризова, никаких сомнений в справедливости условий нет. Будучи молодым игроком, Кирилл уверенно заявил о себе в НХЛ благодаря стабильному и продуктивному выступлению.

Именно поэтому руководство «Миннесоты» сделало ставку на долгосрочное сотрудничество с перспективным российским нападающим», – сказал бывший тренер СКА Сергей Черкас.

Макдэвид – лучший игрок НХЛ по версии Sportsnet. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Макар – 4-й, Кучеров – 5-й, Капризов – 8-й, Барков – 10-й