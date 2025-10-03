Каменский о рекордном контракте Капризова: «В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги»

Валерий Каменский высказался о новом контракте Кирилла Капризова.

Ранее форвард продлил контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

«Это контракт будет подталкивать Кирилла играть еще лучше. Внимания из-за этого станет больше. Могу только поздравить его и пожелать выиграть Кубок Стэнли, добиться успехов и побить рекорды.

Такие контракты только радуют, люди больше зарабатывают. Причем не только Кирилл, но и остальные будут подписывать новые соглашения. Хорошее дело, что наших игроков так ценят. В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории