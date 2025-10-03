Владелец «Миннесоты» о Капризове: «Многие считают, что Кирилл входит в тройку лучших игроков НХЛ. Его контракт является самым крупным в истории лиги»

Владелец «Миннесоты» высказался о новом контракте Кирилла Капризова.

Ранее форвард продлил контракт с «Уайлд» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

«Этот контракт, безусловно, является самым крупным контрактом, выплаченным игроку в истории НХЛ .

Многие считают, что Кирилл входит в тройку лучших игроков НХЛ», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд.