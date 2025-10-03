  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владелец «Миннесоты» о Капризове: «Многие считают, что Кирилл входит в тройку лучших игроков НХЛ. Его контракт является самым крупным в истории лиги»
0

Владелец «Миннесоты» о Капризове: «Многие считают, что Кирилл входит в тройку лучших игроков НХЛ. Его контракт является самым крупным в истории лиги»

Владелец «Миннесоты» высказался о новом контракте Кирилла Капризова.

Ранее форвард продлил контракт с «Уайлд» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

«Этот контракт, безусловно, является самым крупным контрактом, выплаченным игроку в истории НХЛ

Многие считают, что Кирилл входит в тройку лучших игроков НХЛ», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
logoКирилл Капризов
logoМиннесота
logoНХЛ
logoКрэйг Липолд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Уайлд» будут фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли. Кирилл остался, потому что верит, что мы можем выиграть»
28сегодня, 19:38
Касатонов о рекордном контракте Капризова: «Это подчеркивает, что «Миннесота» ставит задачу выиграть Кубок Стэнли. Понравились слова Кирилла, что он хочет по стопам Овечкина добиться успеха в одном клубе»
5сегодня, 17:35
Айкел хочет 13+ млн долларов в год по новому договору с «Вегасом». Сделка Капризова с «Миннесотой» не повлияла на стороны (The Fourth Period)
17сегодня, 14:30
Главные новости
Какая московская команда ни разу не выигрывала Кубок Гагарина? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию
8 минут назадТесты и игры
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным против «Бостона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Филадельфия» против «Айлендерс»
6сегодня, 21:01
Лакомб продлил контракт с «Анахаймом» на 8 лет и 72 млн долларов. Это крупнейший договор в истории «Дакс» по сумме
3сегодня, 21:14
Кудашов о 3:2 с «Трактором»: «Спасибо боженьке, что дал нам эту победу. Каждую игру пытаемся немножко выздоравливать. Команда находит себя, находит цель»
3сегодня, 20:51
Гру после 2:3 от «Динамо»: «Я не расстроен усилиями команды, мы боролись, был отличный камбэк. Хорошо, что мы поняли, что нужно играть до самого конца»
сегодня, 20:45
Олимпийский чемпион Хиетанен завершил карьеру. Экс-защитник «Динамо» и «Торпедо» провел 612 игр в КХЛ
2сегодня, 20:32
«Калгари» поместил Просветова на драфт отказов для отправки в АХЛ
6сегодня, 20:13
Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Уайлд» будут фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли. Кирилл остался, потому что верит, что мы можем выиграть»
28сегодня, 19:38
«Динамо» победило «Трактор» – 3:2 Б. Команда Гру ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам. ВидеоСпортс’’ показывал матч Fonbet КХЛ
27сегодня, 19:05Видео
КХЛ. «Динамо» обыграло «Трактор», «Нефтехимик» проиграл «Ладе»
93сегодня, 19:05
Ко всем новостям
Последние новости
Кудашов о концовке матча с «Трактором»: «Она очень детская, не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Надо было просто доиграть и удержать счет»
247 минут назад
Михайлов о том, кем заменить сборную легионеров на КПК: «Можно сделать сборную КХЛ из российских хоккеистов. Иностранцев не приглашать»
155 минут назад
Подъяпольский о 3:2 с «Трактором»: «Соскучился по игре, по болельщикам. Мне надо было хорошо войти и помочь «Динамо» выиграть»
1сегодня, 21:33
Коромыслов о 2:3 от «Динамо»: «Рады, что спаслись, но нам нужны были 2 очка. По психологии это не ударит, все взрослые мужчины. Разберем ошибки и будем двигаться дальше»
сегодня, 20:57
Десятков о том, что ему вручили руль ВАЗ после победы: «У меня первая машина – пикап на основе «четверки», а вторая – «семерка». Этот руль мне очень хорошо знаком»
сегодня, 19:56
Ливо набрал очки в 5-м матче подряд. У форварда «Трактора» 4+10 в 9 играх сезона
2сегодня, 19:46
Десятков о 4:1 с «Нефтехимиком»: «Залогом победы стала игровая дисциплина, самоотверженность ребят. Они доказали, что стоят большего, чем на них вешают»
1сегодня, 19:26
Гришин об 1:4 от «Лады»: «Они не давали нам играть в атаке, использовали наши ошибки. Нам не хватило агрессивных действий перед воротами противника»
сегодня, 18:57
Беспалов о драке вратарей «Авангарда» и «Адмирала»: «Зрелищность матча от этого только повысилась. Думаю, будет много просмотров, лайков этого видео. Не вижу ничего плохого»
сегодня, 17:48
Артюхин о Кузнецове в «Металлурге»: «Рад за Женю. Надеюсь, он осознал все моменты, которые с ним происходили, перестроился после Америки к русскому менталитету»
1сегодня, 16:59