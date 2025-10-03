«Каролина» не будет подписывать Маклауда и Харта (The Athletic)

«Каролина» не будет подписывать Майкла Маклауда и Картера Харта.

Ранее появилась информация о том, что игроки могут перейти в «Харрикейнс».

Как сообщает The Athletic со ссылкой на свои источники в НХЛ, «Каролина » не будет подписывать ни одного из бывших игроков молодежной сборной Канады-2018, которые сейчас являются свободными агентами.

Отмечается, что в последние недели «Харрикейнс» проявляли интерес к нападающему Маклауду и вратарю Харту, однако не смогли прийти к соглашению, которое устроило бы все стороны.

Напомним, суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда , Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

НХЛ отстранила хоккеистов до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты с клубами НХЛ с 15 октября.