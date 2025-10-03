4

«Каролина» не будет подписывать Маклауда и Харта (The Athletic)

«Каролина» не будет подписывать Майкла Маклауда и Картера Харта.

Ранее появилась информация о том, что игроки могут перейти в «Харрикейнс».

Как сообщает The Athletic со ссылкой на свои источники в НХЛ, «Каролина» не будет подписывать ни одного из бывших игроков молодежной сборной Канады-2018, которые сейчас являются свободными агентами.

Отмечается, что в последние недели «Харрикейнс» проявляли интерес к нападающему Маклауду и вратарю Харту, однако не смогли прийти к соглашению, которое устроило бы все стороны.

Напомним, суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

НХЛ отстранила хоккеистов до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты с клубами НХЛ с 15 октября.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoМайкл Маклауд
logoНХЛ
возможные переходы
logoКартер Харт
logoКаролина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Джордан Стаал о секс-скандале с Канадой-2018: «Все совершают ошибки. В 18 лет я натворил кучу глупостей и попал за решетку – пришлось пережить много дерьма»
27 сентября, 12:25
Генменеджер «Авангарда» о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом», оно нас огорчило. Ситуация будет учтена в будущем»
3423 сентября, 15:58
Ги Буше о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Эта сага длится слишком долго. Я решил сфокусироваться на тех ребятах, кто у нас есть»
317 сентября, 19:32
Главные новости
Кузнецов об игре за СКА: «Меня дерьмом поливали, а я с двумя травмами набирал почти очко за матч. Может, людям хотелось видеть большее, но я стараюсь играть на команду»
2057 минут назад
Григоренко о Кравцове: «Это игрок уровня НХЛ. Главное – не сдаваться, терпеть. Если не получится, ждем его в «Тракторе»
4сегодня, 08:11
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
39сегодня, 04:50
«Авангард» играет с «Локомотивом» в КХЛ. Кто окажется сильнее? Ставьте с фрибетом 15 000
сегодня, 08:00Реклама
Ротенберг о Кубке Первого канала-2025: «Сыграют три команды: «Россия 25», Беларусь и Казахстан. Готовим для Новосибирска обширную программу хоккейного праздника»
9сегодня, 07:40
Кузнецов о переговорах с клубами НХЛ: «В «Питтсбурге» сразу сказали нет, другие команды были. Два дня назад у Бабаева на руках был контракт. Но я сильно хотел поиграть в КХЛ»
64сегодня, 07:25
Кузнецов о том, что перешел в «Металлург»: «Обрадовался, конечно. Очень интересная команда, ее хоккей мне подходит. Кто сейчас позвонил первым, я не скажу, это не так важно»
6сегодня, 06:58
Бабаев о Костине: «В НХЛ к нему очень хорошее отношение, я говорю с командами. Ждем справедливого, честного контракта. В «Авангарде» Клим играть не будет»
39сегодня, 06:15
Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Наш штаб стремится к более агрессивному и атакующему хоккею. Риска в смене стиля нет, копия всегда хуже оригинала»
6сегодня, 05:15
Бучневич набрал 1+1 в матче с «Оттавой» на предсезонке. Форвард «Сент-Луиса» завершил игру с полезностью «+4»
2сегодня, 04:34Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джиошвили о 3:2 с «Трактором»: «Суперпобеда. Два плей-офф подряд мы им проигрывали, поэтому был дополнительный настрой»
146 минут назад
Рябыкин о матче против «Авангарда»: «Люблю и ценю Омск, но никакого принципа не вижу. Готовимся к обычной игре, разбираем соперника, понимаем, что это лидер Востока»
2сегодня, 08:28
Ларионов-младший о 2:3 с «Торпедо» после 2:0: «Когда СКА ведет в третьем периоде, иногда надо попроще сыграть. Лишний раз не дать пас, а забросить в глубину и сыграть на счет»
1сегодня, 07:53
ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Самсонова («Чемпионат»)
1сегодня, 07:15
Медведева выступит перед матчем «Авангарда» и «Локомотива»: «Очаровательная фигуристка станет специальным гостем на Доброматче»
3сегодня, 06:45Фото
Губернатор Приморья о возможном матче «Адмирала» и «Сан-Диего» из АХЛ: «Спорт всегда был послом мира. Попрошу руководство клуба направить предложения»
1сегодня, 06:30
Джиошвили о том, что мог сказать Кушанашвили про его гол «Трактору»: «Возможно, что хоккей придумали в Грузии. Он любит ненормативную лексику, здорово выражает эмоции»
сегодня, 05:55
Карбери после 1:3 с «Бостоном»: «Овечкин и Фегервары были хороши, они выполнили свою задачу. Сегодня мы немного увлеклись лишними передачами»
сегодня, 05:45
Глава «Торпедо» о новой арене: «Много x-факторов влияет на дату первого матча. Хотим открыться качественно и навсегда. Намеренно удлинили сроки ради этого»
2сегодня, 05:30
«Тампа» забрала вратаря Копли с драфта отказов «Лос-Анджелеса». В его активе 77 матчей в НХЛ
4сегодня, 05:00