Маклауд может перейти в «Каролину». «Харрикейнс» также заинтересованы в Харте (Дэвид Паньотта)

Майкл Маклауд и Картер Харт могут перейти в «Каролину».

Об этом сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.

Напомним, суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда , Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Спортивные права на Маклауда в FONBET Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Команда сообщала , что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.

«По информации источников, ожидается, что свободный агент Майкл Маклауд в этом сезоне присоединится к «Каролине».

«Харрикейнс» также интересовались вратарем Картером Хартом», – написал Паньотта.