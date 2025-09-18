Маклауд может перейти в «Каролину». «Харрикейнс» также заинтересованы в Харте (Дэвид Паньотта)
Майкл Маклауд и Картер Харт могут перейти в «Каролину».
Об этом сообщает журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта.
Напомним, суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.
Спортивные права на Маклауда в FONBET Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду». Команда сообщала, что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.
«По информации источников, ожидается, что свободный агент Майкл Маклауд в этом сезоне присоединится к «Каролине».
«Харрикейнс» также интересовались вратарем Картером Хартом», – написал Паньотта.
