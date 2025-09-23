Генменеджер «Авангарда» о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом», оно нас огорчило. Ситуация будет учтена в будущем»

Алексей Сопин высказался о переходе Саши Хмелевски в «Ак Барс».

Вчера сообщалось , что игрок близок к переходу в «Авангард». Утверждалось, что омский клуб заплатит «Салавату» около 200 млн рублей за переход форварда. «Авангард» также намекнул на переход хоккеиста в соцсетях, опубликовав фото шмеля с подписью «Бззз».

Сегодня стало известно, что «Ак Барс » перекрыл предложение омского клуба по сумме. В итоге «Салават Юлаев » обменял форварда в клуб из Казани.

– Мы действительно были близки к тому, чтобы объявить переход Александра Хмелевски в «Авангард». Однако в последний момент уфимцы приняли решение распорядиться своим активом иначе.

Это часть нашей работы, часть нашего бизнеса. Хоть и не самая приятная. Считаем, что наше предложение было выше рыночного. Эта несостоявшаяся сделка – уже история. Мы продолжаем работу по усилению команды.

– Когда Казань предложила лучшие условия, у «Авангарда» был шанс перебить новое предложение?

– Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом». Они приняли решение, которое нас огорчило. Каждый день нас учит чему-то новому. Сегодня не исключение. Данная ситуация будет учтена в будущем.

– Уверен, что этот вопрос вам надоел, но какая ситуация с Майклом Маклаудом?

– Майкл принял решение ждать своего шанса до последнего за океаном. Но мы на связи с его представителями, – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .