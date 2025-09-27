Джордан Стаал о секс-скандале с Канадой-2018: «Все совершают ошибки. В 18 лет я натворил кучу глупостей и попал за решетку – пришлось пережить много дерьма»

Джордан Стаал поддержал игроков, отстраненных из-за дела о сексуальном насилии.

Ранее канадский суд признал Картера Харта , Майкла Маклауда , Диллона Дюбе , Кэла Фута и Алекса Форментона невиновными по делу о насилии.

1 октября эти хоккеисты получат право подписать контракт в НХЛ. Выйти на лед в официальном матче они смогут не ранее 1 декабря.

«Все совершают ошибки, включая меня. В 18 лет я натворил кучу глупостей и попал за решетку. Из-за этого мне пришлось пережить много дерьма, и это было совсем не весело. Это были паршивые времена, но я все осознал.

Представители СМИ хотят отхватить от них маленький кусочек и не упустить ничего пикантного. Это тоже часть того, что происходит, когда совершаешь ошибки», – сказал форвард «Каролины » Джордан Стаал .

В 18 лет он был арестован во время мальчишника своего брата Эрика в 2007 году. Обвинения включали следующие пункты: употребление алкоголя несовершеннолетними, нарушение общественного порядка и создание помех правопорядку.

