  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владелец «Миннесоты» об отказе Капризова от 128 млн за 8 лет: «Мы волновались. Это впервые заставило задуматься, получится ли у нас договориться»
3

Владелец «Миннесоты» об отказе Капризова от 128 млн за 8 лет: «Мы волновались. Это впервые заставило задуматься, получится ли у нас договориться»

Владелец «Миннесоты» оценил итоги переговоров с Кириллом Капризовым.

Ранее российский форвард подписал рекордный контракт на 136 млн долларов за 8 лет. Незадолго до этого представители Капризова не согласились на 128 млн за 8 лет.

«Предложение как будто никто не отклонял. Просто его не принимали.

Честно говоря, мы волновались. Мы подумали: «Окей, вау. В чем, на ваш взгляд, проблема? К чему мы движемся?»

Кажется, это впервые заставило нас задуматься: «А получится ли у нас договориться?» – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд в интервью The Athletic.

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
logoКрэйг Липолд
logoНХЛ
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дементьев про 136 млн долларов Капризова в «Миннесоте»: «До него клуб не выбирал русских 11 лет. Для владельца он больше, чем просто игрок его команды»
1вчера, 07:10
Владелец «Миннесоты» о Капризове: «В хоккее важен не один игрок, но Кирилл – особенный. Мы были бы рады сохранить его. Рост потолка меняет ситуацию, но и нам нужно меняться»
1526 сентября, 07:40
Владелец «Миннесоты»: «Капризов – лучший хоккеист в нашем клубе за последние 25 лет. Он отличный человек и товарищ по команде»
74 сентября, 20:46
Главные новости
Епанчинцев об отставке из «Сибири»: «Было видно, к чему идет – руководство не общалось со мной недели две. Состав поменялся, не хватило времени сыграться»
3 минуты назад
КХЛ отстранила Чеккони на 1 матч. Защитник «Авангарда» спровоцировал драку в игре с «Адмиралом»
215 минут назад
Андрей Баландин: «Кузнецов не помощник «Металлургу» – он не подходит под хоккей Разина и плохо играет в центре. Вот Малкина пригласить было бы круто»
627 минут назад
ВидеоСпортс’’ покажет матч Fonbet КХЛ «Динамо» – «Трактор». Начало – в 19:30 по Москве
50 минут назадВидео
«Сибирь» назначит Буцаева главным тренером. Ранее клуб уволил Епанчинцева («Чемпионат»)
953 минуты назад
Игроки «Лады» получат по 350 тысяч рублей премиальных за победу над «Нефтехимиком». У команды 9 поражений подряд в КХЛ (Артур Хайруллин)
7сегодня, 12:01
Кузнецов не попал в состав «Металлурга» на выездную серию. Форвард вчера перешел в клуб
10сегодня, 11:45
«Сибирь» уволила Епанчинцева. Команда идет 10-й на Востоке
35сегодня, 11:27
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным против «Бостона», «Тампа» сыграет с «Флоридой», «Рейнджерс» – с «Нью-Джерси», «Филадельфия» против «Айлендерс»
1сегодня, 11:10
Агент Кузнецова о контракте с «Металлургом»: «До сих пор уверен, что Евгению надо было уезжать в НХЛ. Варианты были. Надо просто было подождать чуть-чуть»
30сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Назаров о драке вратарей в игре «Авангард» – «Адмирал»: «Рейтинги взлетели, хайлайты разлетелись по миру. Это и есть популярность – то, к чему нужно стремиться»
538 минут назад
Хлестов о том, с кем из футболистов можно сравнить Овечкина по влиянию на вид спорта: «С Пеле и Марадоной. Если говорить о наших – Черенков»
6сегодня, 11:20
«Шанхай Дрэгонс» сыграет с «Трактором». Команде нужна ваша поддержка в игре против челябинцев!
сегодня, 11:00Реклама
«Вашингтон» выставил Тринеева на драфт отказов, «Колорадо» – Гущина. Форвардов хотят отправить в АХЛ
6сегодня, 10:20
Квартальнов о поражении минского «Динамо»: «Не скажу, что «Северсталь» – жесткая команда, но мы падаем на ровном месте. Ключевой момент – не забили «5 на 3»
сегодня, 09:59
«Авангард» не планирует менять пары в защите, заявил Буше: «Чистяков и Шарипзянов – словно неразлучные братья‑близнецы, у Лажуа и Ибрагимова есть слаженность»
2сегодня, 08:50
Кузнецовым интересовались «Торонто», «Флорида» и «Питтсбург». Стороны не договорились («Mash на спорте»)
25сегодня, 08:40
Николай Заварухин о поднятии стяга Дацюка под своды «УГМК-Арены»: «Великий игрок, много сделал для хоккея в Екатеринбурге. Мы не имели права проигрывать в этот день»
сегодня, 08:15
Кадейкин о Шабанове и Кравцове: «Оба должны успешно заходить в НХЛ. Главное, чтобы не сыграли неожиданные факторы – иногда играют роль нелепые вещи, что даже не подозреваешь о них»
4сегодня, 04:40
Георгиев пропустил 3 шайбы и отразил 10 из 13 бросков в выставочном матче с «Питтсбургом». Луукконен получил травму и был заменен после 1-го периода
сегодня, 04:30