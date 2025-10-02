Владелец «Миннесоты» об отказе Капризова от 128 млн за 8 лет: «Мы волновались. Это впервые заставило задуматься, получится ли у нас договориться»

Владелец «Миннесоты» оценил итоги переговоров с Кириллом Капризовым.

Ранее российский форвард подписал рекордный контракт на 136 млн долларов за 8 лет. Незадолго до этого представители Капризова не согласились на 128 млн за 8 лет.

«Предложение как будто никто не отклонял. Просто его не принимали.

Честно говоря, мы волновались. Мы подумали: «Окей, вау. В чем, на ваш взгляд, проблема? К чему мы движемся?»

Кажется, это впервые заставило нас задуматься: «А получится ли у нас договориться?» – сказал владелец «Миннесоты » Крэйг Липолд в интервью The Athletic.

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории