Владелец «Миннесоты»: «Капризов – лучший хоккеист в нашем клубе за последние 25 лет. Он отличный человек и товарищ по команде»

Владелец «Миннесоты» поделился мнением о Кирилле Капризове.

Соглашение форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. 1 июля он получил право на продление соглашения с клубом.

«Я не могу обсуждать тему нового соглашения, пока мы не подпишем контракт с Кириллом . Скажу лишь, что он лучший хоккеист в нашей команде за последние 25 лет.

Он не просто отличный игрок, но и отличный человек и товарищ по команде. Его трудолюбие и лидерские качества выделяют его среди других игроков», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд.

