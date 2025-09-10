Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов за 8 лет. Он мог стать самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Кирилл Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов.
Напомним, действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. 1 июля он получил право на продление соглашения с клубом.
«Представители Капризова отклонили предложение о продлении контракта, которое, как ожидается, рассчитано на 8 лет с общей суммой в 128 млн долларов.
Переговоры прошли во вторник в Миннесоте. Эта сделка сделала бы россиянина самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по средней зарплате (16 млн), так и по общей сумме контракта», – написал инсайдер Фрэнк Серавалли.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Фрэнка Серавалли в X
