Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов за 8 лет. Он мог стать самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Кирилл Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов.

Напомним, действующее соглашение 28-летнего форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года. 1 июля он получил право на продление соглашения с клубом.

«Представители Капризова отклонили предложение о продлении контракта, которое, как ожидается, рассчитано на 8 лет с общей суммой в 128 млн долларов.

Переговоры прошли во вторник в Миннесоте. Эта сделка сделала бы россиянина самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ как по средней зарплате (16 млн), так и по общей сумме контракта», – написал инсайдер Фрэнк Серавалли.