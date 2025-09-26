Владелец «Миннесоты» о Капризове: «В хоккее важен не один игрок, но Кирилл – особенный. Мы были бы рады сохранить его. Рост потолка меняет ситуацию, но и нам нужно меняться»

Владелец «Миннесоты» высказался о ситуации с новым контрактом Кирилла Капризова.

Сообщалось, что 28-летний форвард отклонил предложение «Уайлд» о продлении соглашения на 8 лет и 126 млн долларов.

«Я доверяю Биллу Герину (генменеджеру клуба – Спортс). Вести переговоры – неважно, с кем именно – это его обязанность и роль. У нас прекрасные отношения.

Как мы все знаем, в хоккее важен не один игрок. Но очевидно, что Кирилл – особенный. Такие ребята созданы для важных моментов. Мы были бы рады сохранить игрока такого калибра в своей команде.

Рост потолка зарплат приводит к тому, что на рынок приходят новые деньги. Еще год-два мы и понятия не имели, что так случится. Это действительно меняет ситуацию. Но и нам нужно меняться», – сказал Крэйг Липолд.