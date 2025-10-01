  • Спортс
Дементьев про 136 млн долларов Капризова в «Миннесоте»: «До него клуб не выбирал русских 11 лет. Для владельца он больше, чем просто игрок его команды»

Алексей Дементьев высказался о новом контракте Кирилла Капризова с «Миннесотой».

28-летний форвард подписал с «Уайлд» новое соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам. 

Кирилла Капризова можно только поздравить с таким контрактом. Слава богу, что договорились, и он остается в «Миннесоте». Много факторов, которые сыграли в пользу сложившейся ситуации, потому что по новому коллективному соглашению (вступит в силу с сезона-2026/27 – Спортс) максимальный срок контракта игрока, находящегося в составе этой команды, может быть только семь лет.

Соглашение на восемь лет – это, наверное, последнее, которое подписано в лиге на текущий момент. Пусть его контракт, а самое главное, его продуктивная и красивая игра, будет ориентиром для других игроков, которые заходят в НХЛ.

– Это в очередной раз доказывает высокий уровень наших хоккеистов?

– Очень много составляющих этого контракта как для Кирилла Капризова, так и для клуба «Миннесота». И история эта длится достаточно давно. Когда я представлял интересы Капризова, и мы занимались его драфтом в НХЛ, «Миннесота» не выбирала русских игроков на протяжении 11 лет.

И так случилось, что владельца команды Крэйга Липолда я достаточно хорошо знаю по нашей предыдущей совместной работе в «Нэшвилле». И перед драфтом случилась встреча, где были я, владелец клуба, на тот момент генеральный менеджер Чак Флетчер и главный скаут Крэйг Ченнелл.

И на этой встрече Липолд сказал: «Если будет клиент Алексея, который вам нравится, то такого русского мы задрафтуем». Поэтому Капризов для владельца клуба, который принимал самое активное участие в подписании данного контракта, является больше, чем просто игроком его команды.

Кирилл, на мой взгляд, принял правильное решение никуда не уходить из «Миннесоты» и остаться там еще на ближайшие восемь лет, – сказал агент и хоккейный эксперт. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
