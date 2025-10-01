Агент Евгения Кузнецова заявил, что игрок, вероятно, перейдет в «Металлург».

Ранее сообщалось , что 33-летний форвард должен пройти медосмотр в магнитогорском клубе.

«Решаются последние вопросы, все основное согласовано. Ждем.

С большой долей вероятности Кузнецов – игрок «Металлурга », – сказал представитель игрока Шуми Бабаев.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».

Кузнецов провел тренировку с «Металлургом» (Алексей Шевченко)