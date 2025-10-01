Шуми Бабаев: «Кузнецов – игрок «Металлурга» с большой вероятностью. Решаются последние вопросы, все основное согласовано»
Агент Евгения Кузнецова заявил, что игрок, вероятно, перейдет в «Металлург».
Ранее сообщалось, что 33-летний форвард должен пройти медосмотр в магнитогорском клубе.
«Решаются последние вопросы, все основное согласовано. Ждем.
С большой долей вероятности Кузнецов – игрок «Металлурга», – сказал представитель игрока Шуми Бабаев.
В прошлом сезоне Кузнецов выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».
Кузнецов провел тренировку с «Металлургом» (Алексей Шевченко)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
