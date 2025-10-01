Губерниев о Кузнецове в «Металлурге»: «Не получилось найти хороший контракт в НХЛ, видимо. Будет дарить радость своей игрой в нашем чемпионате»
Дмитрий Губерниев оценил возможный переход Евгения Кузнецова в «Металлург».
Ранее стало известно, что 33-летний форвард может в ближайшее время подписать контракт с магнитогорским клубом.
«Конечно, в НХЛ пробиться хочет каждый, и Евгений там уже играл, но, видимо, закрепиться и найти хороший контракт не получилось.
Но Кузнецов – хороший мастер, поэтому в нашем чемпионате не просто пригодится, а будет дарить радость своей игрой. «Металлург» так «Металлург», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Шевченко о Кузнецове в «Металлурге»: «Это не будет шоком для Разина, все согласовано. Зарплата у Евгения будет умеренная, история не про деньги»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
