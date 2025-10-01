Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Медосмотр пройден. Жду последних звонков, чтобы решить шероховатости»
Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвард прошел медосмотр в «Металлурге».
Ранее появилась информация, что 33-летний хоккеист перейдет в магнитогорский клуб.
«Евгений очень близок к переходу в «Металлург». Медосмотр пройден. Сейчас жду последних звонков, чтобы решить шероховатости», – сказал представитель игрока Шуми Бабаев.
В прошлом сезоне Кузнецов выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».
Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на год (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
