Агент Кузнецова о переходе игрока в «Металлург»: «Медосмотр пройден. Жду последних звонков, чтобы решить шероховатости»

Агент Евгения Кузнецова заявил, что форвард прошел медосмотр в «Металлурге».

Ранее появилась информация , что 33-летний хоккеист перейдет в магнитогорский клуб.

«Евгений очень близок к переходу в «Металлург ». Медосмотр пройден. Сейчас жду последних звонков, чтобы решить шероховатости», – сказал представитель игрока Шуми Бабаев.

В прошлом сезоне Кузнецов выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» на год (Артур Хайруллин)