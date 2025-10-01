Сушинский о контракте Капризова на 136 млн долларов: «Космическая сумма, но Кирилл – профессионал, на него миллионы давить не будут. Теперь нужна команда под большие задачи»

Максим Сушинский оценил рекордный контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой».

Вчера 28-летний форвард подписал соглашение с «Уайлд» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

– Когда были новости, что он отказался от нового контракта, мы говорили, что он верно поступил. Но и решение остаться тоже правильное.

Сумма, конечно, космическая, но Кирилл – профессионал, на него миллионы давить не будут. Раньше ведь он тоже получал немаленькие деньги, и они никак не сказывались на его игре.

– Сможет ли «Миннесота» теперь бороться за Кубок Стэнли?

– Один в поле не воин. Капризова сохранили, но теперь надо подобрать и команду, способную решать большие задачи, – сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский .

