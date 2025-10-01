Капризов о контракте на 136 млн долларов с «Миннесотой»: «Здесь мой второй дом – очень рад остаться еще на 9 лет. Я счастлив и с нетерпением жду сезона»
Кирилл Капризов прокомментировал рекордный контракт с «Миннесотой».
Вчера 28-летний форвард подписал соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам. Договор вступит в силу с сезона-2026/27.
«Хочу поблагодарить организацию, Билла Герина (генеральный менеджер «Миннесоты» – Спортс’‘) и всю команду.
Сегодня я немного нервничал, но я очень рад остаться здесь еще на девять лет. Это мой второй дом. Я счастлив играть здесь и видеть всех вас.
Я просто счастлив, и вся моя семья тоже счастлива. С нетерпением жду начала сезона. Вот и все», – сказал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
В новом контракте Капризова с «Миннесотой» есть полный запрет на перемещения – в течение всех 8 лет. Из общей суммы 136 млн долларов 128 приходится на подписные бонусы
