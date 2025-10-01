Маркус Фолиньо о 8-летнем контракте Капризова на 136 млн долларов: «Кирилл – суперзвезда. Он делает разницу, никто не хочет, чтобы такие ребята уходили. Сегодня его улыбка была еще шире»

Маркус Фолиньо высказался о новом контракте Кирилла Капризова.

28-летний российский форвард подписал с «Уайлд» новое соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам.

«То, что он остался, – это замечательно. Кирилл – суперзвезда. Он игрок, который делает разницу, никто не хочет, чтобы такие ребята уходили.

Мы рады, что он останется с нами еще на восемь лет. Сегодня он, как и всегда, пришел с улыбкой на лице. Но в этот день она была еще шире, чем обычно», – сказал нападающий «Миннесоты».

Капризов выбил $136 млн у «Миннесоты»! Это самый большой контракт в истории