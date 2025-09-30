Шевченко о Кузнецове: «Медосмотр в «Металлурге» перенесен на завтра. Но вопрос о контракте решен»

Алексей Шевченко заявил, что Евгений Кузнецов подпишет контракт с «Металлургом».

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» сообщал , что 33-летний форвард пройдет медосмотр во вторник.

«Медосмотр Кузнецова перенесен на завтра. Но вопрос о контракте решенный. Если, конечно, медосмотр будет пройден», – написал в соцсетях Алексей Шевченко.

В прошлом сезоне 33-летний форвард выступал за СКА. Он набрал 40 (14+26) очков за 45 матчей с учетом плей-офф при полезности «плюс 11».

Агент Кузнецова о слухах про медосмотр в «Металлурге»: «Ничего он не проходит – не было ни предложения, ни договоренностей»