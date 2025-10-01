Шевченко о Кузнецове в «Металлурге»: «Это не будет шоком для Разина, все согласовано. Зарплата у Евгения будет умеренная, история не про деньги»
Алексей Шевченко высказался о зарплате Евгения Кузнецова в «Металлурге».
Ожидается, что 33-летний форвард подпишет контракт с клубом из Магнитогорска. Сообщалось, что сегодня он должен пройти медосмотр.
«Я знаю, что эта сделка не будет сюрпризом ни для кого. Все с ней ознакомлены. Все согласовано. Эта сделка не будет шоком для [главного тренера] Разина.
Я очень надеюсь, что Кузнецов будет дисциплинирован. В этом случае «Металлург» – однозначный фаворит.
У Кузнецова будет умеренная зарплата. Эта история не про деньги», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».
Агент Кузнецова: «В «Металлурге» проявили интерес, мы приостановили переговоры с клубами НХЛ. Евгений пройдет медосмотр, если завтра договоримся»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
