Агент Кузнецова: «В «Металлурге» проявили интерес, мы приостановили переговоры с клубами НХЛ. Евгений пройдет медосмотр, если завтра договоримся»
Шуми Бабаев рассказал, когда Евгений Кузнецов пройдет медосмотр в «Металлурге».
В субботу появилась информация, что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским клубом. Ранее агент Кузнецова Бабаев заявил, что форвард хочет играть в НХЛ.
«В «Металлурге» проявили интерес к Евгению, из-за этого мы приостановили переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги.
Завтра утром будет созвон с клубом, и если договоримся, то Евгений пройдет медобследование. Сам он выразил заинтересованность в переходе в «Металлург», – сказал агент Шуми Бабаев.
Агент Кузнецова о слухах про медосмотр в «Металлурге»: «Ничего он не проходит – не было ни предложения, ни договоренностей»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости