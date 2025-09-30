Агент Кузнецова: «В «Металлурге» проявили интерес, мы приостановили переговоры с клубами НХЛ. Евгений пройдет медосмотр, если завтра договоримся»

Шуми Бабаев рассказал, когда Евгений Кузнецов пройдет медосмотр в «Металлурге».

В субботу появилась информация , что 33-летний форвард подпишет контракт с магнитогорским клубом. Ранее агент Кузнецова Бабаев заявил, что форвард хочет играть в НХЛ.

«В «Металлурге» проявили интерес к Евгению, из-за этого мы приостановили переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги.

Завтра утром будет созвон с клубом, и если договоримся, то Евгений пройдет медобследование. Сам он выразил заинтересованность в переходе в «Металлург», – сказал агент Шуми Бабаев .

