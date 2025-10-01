Давыдов о Кузнецове: «Опять начали тюкать Евгения. Он нужен нашему хоккею. Но пишите о его игровых качествах, а не тиражируйте слухи, которые ему так мешали в прошлом сезоне»

Виталий Давыдов недоволен обсуждением слухов про Евгения Кузнецова.

Ожидается, что 33-летний форвард подпишет контракт с клубом из Магнитогорска. Сообщалось , что сегодня он должен пройти медосмотр.

– Сейчас в основном обсуждается желтизна и слухи. Скажем, в последние недели опять начали тюкать Евгения Кузнецова , его вероятный переход в «Магнитку».

– Вам это не нравится?

– Я считаю, что Кузнецов нужен нашему хоккею. Даже несмотря на то, что прошлый сезон в СКА у него получился скомканным – видимо, из-за травм.

Но вы пишите о хоккейных качествах Кузнецова, а не тиражируйте какие-то слухи, которые так мешали ему в прошлом сезоне. И в любом случае сейчас главные герои те, кто играет в КХЛ и пишет ее историю. Как Шипачев или Гусев, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.